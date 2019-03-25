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НОВОСТИ

На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года

16:12 25.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Правительство в течение трех ближайших лет направит 431 миллиард рублей на расселение россиян из аварийного жилья, — сообщил вице-премьер Виталий Мутко

По его словам, до конца этого года планируется расселить 113 тысяч семей.  Эхо Москвы

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