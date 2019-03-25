На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года

16:12 Источник: Эхо Москвы

Правительство в течение трех ближайших лет направит 431 миллиард рублей на расселение россиян из аварийного жилья, — сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, до конца этого года планируется расселить 113 тысяч семей. Эхо Москвы