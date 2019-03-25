Украина может получить финансовую поддержку от Германии в размере 1,8 млн евро

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии выделит в текущем году 1,8 млн евро на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине. Об этом в понедельник сообщили в посольстве Германии на Украине.

"Федеральное правительство продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста на Украине: в 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 вообще предусмотрены дальнейшие 4 млн евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.

Данные средства, как отметили в пресс-службе, будут направлены на помощь жителям Донбасса, проживающим по обе стороны от линии разграничения, которые оказались в тяжелых условиях в результате затянувшегося там конфликта. "Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой, - уточнили в посольстве. - Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, <...> поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещение задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны".

Всего с 2016 года Германия предоставила более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК на Украине.



