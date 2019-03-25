Макрон получил приглашение от председателя КНР посетить с визитом Китай

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона посетить с визитом КНР, чтобы укрепить существующие связи между двумя странами и обсудить стоящие перед ними проблемы. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Елисейском дворце, он уточнил, что визит может состояться во второй половине 2019 года.

"Я пригласил президента Макрона вновь посетить с визитом Китай во второй половине этого года", - сказал он.

"Китай никогда не забывал особую связь, которая у него есть с Францией", - подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что страны намерены "усилить коммуникации и стратегическое сотрудничество", "бороться с изменением климата и другими мировыми вызовами", а также "защищать многостороннюю систему торговли".



