ОАГ назвала прибытие российских военных в Венесуэлу "вторжением"

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация американских государств (ОАГ) в понедельник осудила прибытие в Венесуэлу двух российских самолетов с военнослужащими и грузом. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

"Генеральный секретариат ОАГ осуждает недавнее российское военное вторжение на территорию Венесуэлы, которое не было санкционировано Национальной ассамблеей (однопалатным парламентом - прим. ТАСС), как того требует конституция Венесуэлы, и которое было сделано для оказания поддержки незаконному правительству", - говорится в заявлении.

По мнению ОАГ, присутствие российских военнослужащих в Боливарианской Республике наносит "вред венесуэльскому суверенитету". "Иностранному правительству недопустимо иметь программы военного сотрудничества с узурпаторским режимом, который был объявлен незаконными резолюциями и межамериканскими актами. Это также угрожает миру и безопасности в полушарии", - подчеркивается в документе.