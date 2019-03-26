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Болтон призвал Россию присоединиться к США в плане помощи Венесуэле

07:24 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию в понедельник присоединиться к международному сообществу, чтобы оказать поддержку народу Венесуэлы.

"США направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы. Вместо того, чтобы посылать ядерные бомбардировщики и специальные силы, чтобы оказать помощь коррумпированному диктатору, Россия должна работать вместе с международным сообществом, чтобы поддержать народ Венесуэлы", - написал Болтон на своей странице в "Твиттере".

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