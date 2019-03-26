Американские разведчики считают, что "Посейдоны" поступят на вооружение довольно не скоро - СМИ

08:30 Источник: Газета.Ru

Американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся в армии России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки.

Один из собеседников телеканала отметил, что запущенный беспилотник «Посейдон» трудно поразить. Он добавил, что российские военные «сильно надеются» на автономные «Посейдоны» в случае, если у них не будет возможности нанести удар советским ядерным оружием. В CNBC подчеркнули, что в настоящее время в США нет аналогов российским «Посейдонам».