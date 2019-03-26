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НОВОСТИ

Создание интеллектуальной системы учета газа может поднять тарифы для населения

11:32 26.03.2019 Источник: Известия

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные в правительство направило Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения.

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.

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