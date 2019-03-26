Родители выступили против программы толерантности в школе Бирмингема
12:20 26.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Уроки, на которых ученикам бирмингемской школы рассказывали об однополых отношениях, были временно приостановлены из-за недовольства родителей. Персонал школы заявил, что глубоко расстроен подобным непониманием со стороны родителей.
Хейзел Пулли, исполнительный директор ассоциации Excelsior Multi-Academy Trust, управляющей школой Паркфилд Комьюнити в Бирмингеме, сообщила о том, что некоторые учителя потеряли в весе и лишились сна после скандала, разгоревшегося вокруг программы No Outsiders ("Никаких аутсайдеров").
Этот проект был разработан заместителем директора школы Эндрю Моффатом в 2014 году с целью научить детей понимать и принимать различия, существующие в современном обществе.
В рамках этой программы детям рассказывали о правах ЛГБТ-меньшинств и гомофобии. Помимо этого, программа уделяла внимание вопросам расы, религии, половой идентификации, возраста и инвалидности. Однако после бурных протестов родителей программа была приостановлена.
Однако эти уроки вызвали недовольство родителей, главным образом из мусульманской общины, которые несколько раз собирались у стен школы, чтобы заявить свой протест. По их словам, тема категорически не подходит детям по возрасту и несовместима с исламскими ценностями.
Уроки по этому предмету были временно приостановлены, чтобы дать возможность провести консультации преподавателей с родителями.
Разобраться с ситуацией в бирмингемской школе взялось Управление по контролю за стандартами образования Британии (Ofsted), которое в начале этого месяца пришло к выводу, что в учебной программе No Outsiders не делался избыточный акцент на вопросах ЛГБТ и эти уроки соответствовали возрасту учеников. Русская служба Би-би-си
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