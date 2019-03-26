Ученые заявили об ухудшении здоровья косаток в приморской "китовой тюрьме"

12:32 Источник: Газета.Ru

Здоровье косаток, а также, вероятно, других китов, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморье, быстро ухудшается, говорится в письме более 30 ученых из разных стран мира, опубликованного на сайте «Свободу косаткам и белухам».

Ученые, которые имеют опыт в работе с косатками и белухами, изучили снимки, сделанные с интервалом в 42 дня, и пришли к выводу, что состояние косаток «продолжает ухудшаться». В частности, эксперты обратили внимание на волдыри на коже млекопитающих, а также на гематомы на челюстях.



«Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания», — подчеркивается в письме.



Ранее сообщалось, что заточенных в «китовой тюрьме» косаток вернут на волю в июне-июле 2019 года. Газета.Ru

