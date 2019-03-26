Решение США по Голанам будет иметь негативные последствия для Ближнего Востока - Песков
13:00 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписание президентом США Дональдом Трампом прокламации, признающей суверенитет Израиля над Голанскими высотами, будет иметь негативные последствия для ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнения", - сказал он.
Представитель Кремля добавил, что это "еще один шаг Вашингтона, который сделан в нарушение международного права".
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