Таиланд и Индонезия отказались от покупки российских подлодок "Варшавянка"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таиланд и Индонезия решили пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка". Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

"Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 обладают достойными характеристиками и во многом не только не уступают, но и превосходят конкурентов. Однако принятие решения о закупке этой техники проводится, как правило, на тендерной основе и зависит от множества как объективных, так и субъективных факторов. В Таиланде и Индонезии были приняты решения не в пользу российского предложения", - сказал Петухов, отвечая на соответствующий вопрос.

