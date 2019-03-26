"Мемориал" признал Азата Мифтахова политзаключенным

15:12 Источник: Эхо Москвы

Правозащитный центр «Мемориал» признал анархиста и аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключённым. Молодой человек арестован по обвинению в нападении на офис «Единой России».

Немедленно освободить Азата Мифтахова и прекратить фабрикацию уголовных дел в отношении него требуют правозащитники. Заявление центра «Мемориал» опубликовано на сайте организации.



Репрессии против анархистов и антифашистов не прекращаются, обеспокоены в «Мемориале». Мифтахова задержали в начале февраля, сначала по подозрению в изготовлении бомбы, её нашли в подмосковной Балашихе. В изоляторе аспирант-анархист жаловался адвокату на пытки. Спустя почти неделю Мифтахова отпустили, но почти сразу опять задержали, теперь по делу о нападении на офис единороссов в московском Ховрино. Группа анархистов позапрошлой зимой разбила окно и забросила в офис дымовую шашку. Доводы следствия основаны на показаниях секретного свидетеля, он по его словам запомнил Мифтахова цитата «по выразительным бровям». Вину анархист не признаёт.

Аспирант МГУ арестован до 7 апреля. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на его арест. Заседание должно начаться в час дня. Эхо Москвы

