Не смотря на санкции Австрия инвестировала в РФ почти 1 млрд долларов

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем стартовых инвестиций австрийских компаний только в 12 регионах России за 2017-2018 гг. даже в условиях действия санкционного режима составил почти 1 млрд долларов. Об этом посол РФ в Вене Дмитрий Любинский написал на своей странице в "Фейсбуке" во вторник, подводя итоги прошедшего накануне "Дня российских регионов" в Палате экономики Австрии.

При этом он отметил высокий коэффициент полезности презентации инвестиционного потенциала России, который определялся четким пониманием возможных приоритетов в работе с австрийскими деловыми кругами.

"Не случайно, что на "День российских регионов" откликнулись представители порядка 200 австрийских компаний. При всем обилии выступлений и полученной информации выделить важное для себя, по общей оценке, смог практически каждый, - подчеркнул дипломат. - Показателен прозвучавший пример стремления "работать по-новому" в условиях сохраняющегося санкционного режима: только за 2017-2018 гг. объем стартовых инвестиций австрийских фирм в 12 регионах РФ составил чуть менее 1 млрд долларов".

Он также напомнил, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 42,7% и составил рекордные 5,79 млрд долларов.

По данным смешанной Российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, суммарный объем накопленных австрийских инвестиций в экономику России на конец 2017 года составлял 4,7 млрд долларов. С учетом показателей по итогам 2018 года отметился рост накопленных взаимных инвестиций: российских в Австрии - около 30 млрд долларов, австрийских в России - около 5,5 млрд. При этом Банк России по итогам 2018 года отмечал снижение объема прямых иностранных инвестиций в компании РФ до 1,9 млрд долларов с 27,1 млрд в 2017 году.