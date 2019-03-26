Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России предлагает с января 2020 года ввести универсальное йодирование пищевой поваренной соли, уведомление о начале разработки проекта во вторник опубликовано на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Введение универсального йодирования пищевой поваренной соли", - говорится в уведомлении.

Отмечается, что в России йодированную соль в пищу употребляет менее 30% жителей, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли. По данным Минздрава, проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных проблем в РФ. Уточняется, что ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

Таким образом, целью предложения Минздрава является "устранение дефицита йода у населения Российской Федерации, а также сокращение заболеваемости, связанной с дефицитом йода".

"Согласно рекомендациям ВОЗ, наиболее эффективным средством обеспечения должного популяционного уровня потребления йода является всеобщее йодирование соли на производствах. Инициатива направлена на обсуждение и принятие по его итогам сбалансированного решения по принятию эффективного механизма популяционной профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода", - уточняется в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Минздрава.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал проект постановления главного санитарного врача РФ, запрещающий использовать не йодированную соль в столовых школ и техникумов.