Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды в Тольятти
09:20 27.03.2019 Источник: Вести.Ru
Во вторник, 26 марта, глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в воинской части в городе Тольятти. Об этом сообщила газета Вооруженных сил Российской Федерации "Красная звезда".
Ранее депутат Верховной рады Украины от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявлял, что Альберт Омаров якобы погиб в Сирии в феврале текущего года. Вести.Ru
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