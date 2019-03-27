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НОВОСТИ

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды в Тольятти

09:20 27.03.2019 Источник: Вести.Ru

Во вторник, 26 марта, глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в воинской части в городе Тольятти. Об этом сообщила газета Вооруженных сил Российской Федерации "Красная звезда".

Ранее депутат Верховной рады Украины от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявлял, что Альберт Омаров якобы погиб в Сирии в феврале текущего года.  Вести.Ru

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