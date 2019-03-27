0
0
65
НОВОСТИ

У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами

10:00 27.03.2019 Источник: Известия

Волнение моря до 10 метров ожидается с четверга, 28 марта в Тихом океане у берегов Камчатки. Как сообщает региональный главк МЧС, явление сохранится до середины дня 30 марта.

Судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Отмечается, что силы подразделений МЧС готовы оперативно реагировать на возможные ЧС.

24 марта стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 27.03.2019
В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир"
0
53
10:05 27.03.2019
Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"
0
66
09:32 27.03.2019
Экс-министру Абызову предъявили обвинение
0
107
09:20 27.03.2019
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды в Тольятти
0
132
09:05 27.03.2019
Противники Ким Чен Ына взяли на себя ответственность за вторжение в посольство КНДР в Мадриде
0
149
09:00 27.03.2019
Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах
0
179
08:30 27.03.2019
В среду в Москве ожидается похолодание, может пройти снег
0
179
07:41 27.03.2019
Папа Римский странно реагирует, когда верующие пытаются поцеловать его кольцо - СМИ
0
231
07:29 27.03.2019
Россия проводит в Крыму крупные учения десантных войск
0
282
07:26 27.03.2019
В России разработан уничтожитель космического мусора
0
258

Возврат к списку