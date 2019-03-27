У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами

10:00 Источник: Известия

Волнение моря до 10 метров ожидается с четверга, 28 марта в Тихом океане у берегов Камчатки. Как сообщает региональный главк МЧС, явление сохранится до середины дня 30 марта.

Судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Отмечается, что силы подразделений МЧС готовы оперативно реагировать на возможные ЧС.



24 марта стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке. Известия

