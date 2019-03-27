Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"

10:05 Источник: Эхо Москвы

Умер актёр Нодар Мгалоблишвили. Ему было 87 лет. Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел, передаёт грузинский Первый канал.

Мгалоблишвили дебютировал в кино в 1958 году. Самая известная его работа стала роль Калиостро в фильме Марка Захарова в фильме «Формула любви». Эхо Москвы