Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"
10:05 27.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Умер актёр Нодар Мгалоблишвили. Ему было 87 лет. Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел, передаёт грузинский Первый канал.
Мгалоблишвили дебютировал в кино в 1958 году. Самая известная его работа стала роль Калиостро в фильме Марка Захарова в фильме «Формула любви». Эхо Москвы
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