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Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"

10:05 27.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Умер актёр Нодар Мгалоблишвили. Ему было 87 лет. Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел, передаёт грузинский Первый канал. 

Мгалоблишвили дебютировал в кино в 1958 году. Самая известная его работа стала роль Калиостро в фильме Марка Захарова в фильме «Формула любви».  Эхо Москвы

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