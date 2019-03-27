Неизвестные напали на машину Гуайдо в Каракасе
11:05 27.03.2019 Источник: РБК
На автомобиль провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо совершено нападение, сообщает VPI TV. Видео инцидента было опубликовано в Twitter телеканала.
«В тот момент, когда президент Гуайдо покидал Национальное собрание, автомобиль, на котором он перемещался, подвергся ударам со стороны вооруженных людей», — говорится в сообщении VPI TV.
На кадрах видно, что в тот момент, когда Гуайдо покидал здание Национальной ассамблеи и остановился на светофоре, неизвестный мужчина попытался открыть дверь автомобиля. Это у него не получилось, после чего он пнул автомобиль. В тот момент, когда водитель вновь начал движение, группа людей, ожидавших проезда Гуайдо, забросала его автомобиль палками и другими предметами. РБК
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