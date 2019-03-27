В Екатеринбурге ищут миллионеров для выкупа земли, предназначенной под храм

10:32

Активисты Екатеринбурга ищут спонсоров, чтобы выкупить земельный участок под будущий храм Святой Екатерины, который екатеринбургская епархия, свердловские власти и уральские бизнесмены планируют построить на набережной городского пруда, на месте сквера возле театра драмы. Пост с призывом к богатым людям откликнутся и принять участие в аукционе опубликовал участник движения «За парки и скверы» Дмитрий Москвин.

«Срочно!!! Нужны миллионеры из любого города России. У вас исторический шанс стать героем Екатеринбурга и его благодетелем, — написал Москвин на своей странице в Facebook. — Пространство, которое было четверть века назад создано на бюджетные деньги для общего пользования всех горожан, отдают в частное пользование».



В записи не сказано, что выкуп земельного участка нужен, чтобы не дать построить на нем храм. «Мы выступаем за то, что никакой сквер города не может быть капитально застроен — неважно, храм это или не храм. Движение „За парки и скверы“ — это движение за парки и скверы, а не против храма», — объяснил Москвин.



Стартовая цена участка в 5,98 га — 3 млн 415 тысяч рублей. ura.ru

