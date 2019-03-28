Помпео анонсировал новые санкции в отношении России
10:32 28.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон совместно с НАТО через неделю объявит о новых санкциях в отношении России. По его словам, санкции связаны с активностью России на Украине.
"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе", - сказал Помпео во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. На них госсекретарь представлял законодателям внешнеполитическую стратегию США в условиях предложенного Белым домом бюджета на 2020 финансовый год.
Помпео ожидает, что США вместе с партнерами на НАТО смогут объявить о новых мерах в отношении России в ответ на действия на Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса.
Цель санкций, по словам Помпео, - дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, во всем регионе. Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил. Русская служба Би-би-си
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