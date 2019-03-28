0
0
59
НОВОСТИ

Помпео анонсировал новые санкции в отношении России

10:32 28.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон совместно с НАТО через неделю объявит о новых санкциях в отношении России. По его словам, санкции связаны с активностью России на Украине.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе", - сказал Помпео во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. На них госсекретарь представлял законодателям внешнеполитическую стратегию США в условиях предложенного Белым домом бюджета на 2020 финансовый год.

Помпео ожидает, что США вместе с партнерами на НАТО смогут объявить о новых мерах в отношении России в ответ на действия на Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

Цель санкций, по словам Помпео, - дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, во всем регионе. Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 28.03.2019
В Москве пять выделенок отдают городскому транспорту
0
80
10:20 28.03.2019
С сегодняшнего дня для переселенцев без гражданства стал доступен "дальневосточный гектар"
0
89
10:05 28.03.2019
Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"
0
121
10:00 28.03.2019
Отстающим регионам назначат кураторов
0
111
09:32 28.03.2019
Британский парламент отклонил восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit
0
148
09:20 28.03.2019
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
0
171
09:05 28.03.2019
SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
0
200
09:00 28.03.2019
В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер
0
210
08:45 28.03.2019
Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky
0
223
08:25 28.03.2019
Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
0
227

Возврат к списку