В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев - источник
11:00 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Хабаровского края и бывший полномочный представитель президента РФ в ДФО 70-летний Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела. Как сообщил источник в правоохранительных органах, силовики проводят обыски и в администрации Хабаровского края.
"Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках возбужденного уголовного дела. В администрации Хабаровского края в настоящее время проводятся обыски", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия начались еще накануне.
Как сообщил ранее источник ТАСС в правоохранительных структурах региона, помимо обысков в здании правительства Хабаровского края, ведутся обыски в офисах, где работают члены семьи Ишаева. Обыски в правительстве края также прошли на прошлой неделе, в отношении бывшего чиновника правительства, курировавшего лесную отрасль, было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей.
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