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Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

15:37 28.03.2019

Новый путепровод в районе станции «Андроновка», построенный над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК), скоро свяжет улицу Пруд Ключики и улицу 1-я Фрезерная. По словам мэра столицы Сергея Собянина этот важный дорожный объект будет полезным путем сообщения между Лефортово и Нижегородским районом и именно здесь начинается строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде.

Строительство четырехполосной эстакады длиной 132 м началось в 2018 году, он уже готов на 35%. Сейчас возведены опоры путепровода, идет сборка металлического пролетного строения и перекладка инженерных коммуникаций.
Построенная эстакада позволит автомобилям выезжать на участок Юго-Восточной хорды, возведение которой планируется начать в скором времени. «Юго-Восточная хорда сама по себе пока находится в проектировании. Идет проектирование сразу на трех-четырех участках. Надеюсь, что в конце этого года - в начале следующего года мы уже выйдем на строительные работы», - сказал градоначальник.

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