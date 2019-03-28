Украинского олигарха Коломойского внесли в базу данных "Миротворца"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале", - поясняется на сайте причина внесения Коломойского в черный список. Запись в базе датирована 20 марта.



В сообщении отмечается, что олигарх с 1995 года имеет гражданство Израиля, о чем заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году, и Кипра, что он сам подтвердил "Радио Свобода". На Украине закон не допускает наличие второго гражданства.



Кроме того, ему вменяется незаконный вывод за рубеж двух миллиардов долларов из Приватбанка, совладельцем которого ранее был Коломойский. Олигарх также обвиняется сайтом в продаже по завышенным ценам топлива для Вооруженных сил Украины в 2014 году, а также в распространении "заведомо неправдивой информации" принадлежащим ему телеканалом "1+1" в марте 2019 года.



На сайте указано, что Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу "1+1 медиа", куда входят телеканалы "1+1", "1+1 International", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Униан-ТВ" и "Бигуди"; новостной портал "ТСH.ua", интернет- проекты "Главред", "Телекритика", таблоид "Дуся", "Газета по-киевски ONLINE", а также информационное агентство УНИАН.



Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

