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Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным - Кремль

13:40 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС заявление американского президента о возможности обсудить с российским коллегой ситуацию в Венесуэле.

"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - сказал он.

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