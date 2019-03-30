Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным - Кремль
13:40 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС заявление американского президента о возможности обсудить с российским коллегой ситуацию в Венесуэле.
"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - сказал он.
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