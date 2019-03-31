Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье
14:02 31.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в столице в ближайший час с сохранением до конца суток 31 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 с сохранением до конца суток 31 марта в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью сообщили об аналогичных неблагоприятных погодных условиях на территории Московской области в указанные часы.
Ранее из-за сильного ветра в столичном регионе на 1 апреля был объявлен «желтый» уровень опасности.
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