Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье

14:02 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в столице в ближайший час с сохранением до конца суток 31 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 с сохранением до конца суток 31 марта в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью сообщили об аналогичных неблагоприятных погодных условиях на территории Московской области в указанные часы.

Ранее из-за сильного ветра в столичном регионе на 1 апреля был объявлен «желтый» уровень опасности.