Стало известно, когда в Москву придет настоящая весна

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Настоящее весеннее тепло до 15 градусов выше нуля придет в Москву во второй половине апреля. А на этой неделе температура в Москве будет около нормы - примерно -1-3 градуса ночью и 6-8 градусов выше нуля днем. При этом со вторника до четверга будет солнечно, а к пятнице антициклон принесет в столицу небольшие осадки", - сказал он.

В выходные, 6 и 7 апреля, обойдется без осадков, столбик термометра поднимется до 4-9 градусов тепла, добавил Вильфанд.