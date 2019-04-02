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Стало известно, когда в Москву придет настоящая весна

08:40 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Настоящее весеннее тепло до 15 градусов выше нуля придет в Москву во второй половине апреля. А на этой неделе температура в Москве будет около нормы - примерно -1-3 градуса ночью и 6-8 градусов выше нуля днем. При этом со вторника до четверга будет солнечно, а к пятнице антициклон принесет в столицу небольшие осадки", - сказал он.

В выходные, 6 и 7 апреля, обойдется без осадков, столбик термометра поднимется до 4-9 градусов тепла, добавил Вильфанд.

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