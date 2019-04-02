Партия Эрдогана собирается опротестовать итоги местных выборов в Турции
10:00 02.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции. Мэрами в Анкаре и Стамбуле стали представители оппозиции. В Стамбуле разница между соперниками составила всего десятые доли процента, сообщает Анатолийское агентство.
Последние 15 лет кресло градоначальника самого крупного мегаполиса Турции занимали кандидаты партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эхо Москвы
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