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Партия Эрдогана собирается опротестовать итоги местных выборов в Турции

10:00 02.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции. Мэрами в Анкаре и Стамбуле стали представители оппозиции. В Стамбуле разница между соперниками составила всего десятые доли процента, сообщает Анатолийское агентство.

Последние 15 лет кресло градоначальника самого крупного мегаполиса Турции занимали кандидаты партии президента Реджепа Тайипа ЭрдоганаЭхо Москвы

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