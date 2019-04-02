0
0
175
НОВОСТИ

США, Испания и Румыния обсудили "российскую агрессию" в Черном море

11:32 02.04.2019 Источник: Газета.Ru

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море. Заявление Палладино опубликовано на сайте Госдепа. Отмечается, что трехсторонняя встреча прошла в Вашингтоне.

Палладино рассказал, что стороны обсудили сотрудничество с «верным сторонником НАТО» Румынией. Они согласились, что на восточной границе страны есть «проблемы», которые предстоит решить альянсу.

Также главы внешнеполитических ведомств провели переговоры о роли Румынии в поддержании стабильности в черноморском регионе, где наблюдается «российская агрессия».

Ранее сообщалось, что два корабля НАТО вошли в порт Одессы.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 02.04.2019
Су-57 может представлять интерес для Китая с технической, но не военной точки зрения - Global Time
0
10
12:32 02.04.2019
Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова
0
73
12:20 02.04.2019
Последняя норковая ферма Германии закрылась
0
89
12:05 02.04.2019
Бывший офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам колонии за участие в ИГ
0
113
12:00 02.04.2019
РУСАЛ и "Тиокомпозит" тестируют технологию производства серобетона с применением красного шлама
0
139
11:20 02.04.2019
Индийская армия уничтожила три пакистанских военных поста в Кашмире - СМИ
0
180
11:05 02.04.2019
Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования
0
191
11:00 02.04.2019
Католические священники в Польше сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"
0
203
10:32 02.04.2019
Власти Петербурга заявили, что окончательное решение по передаче Исаакия РПЦ не принято
0
199
10:20 02.04.2019
"Просто красть будут другие" - депутат Рады о возможной победе Зеленского
0
212

Возврат к списку