США, Испания и Румыния обсудили "российскую агрессию" в Черном море

11:32 Источник: Газета.Ru

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море. Заявление Палладино опубликовано на сайте Госдепа. Отмечается, что трехсторонняя встреча прошла в Вашингтоне.

Палладино рассказал, что стороны обсудили сотрудничество с «верным сторонником НАТО» Румынией. Они согласились, что на восточной границе страны есть «проблемы», которые предстоит решить альянсу.



Также главы внешнеполитических ведомств провели переговоры о роли Румынии в поддержании стабильности в черноморском регионе, где наблюдается «российская агрессия».



Ранее сообщалось, что два корабля НАТО вошли в порт Одессы. Газета.Ru

