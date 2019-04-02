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НОВОСТИ

Численность населения Земли выросла до 7 млрд 700 млн человек

14:32 02.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Численность населения Земли достигла 7 млрд 700 млн человек. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН.

Рост численности населения планеты сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией.

Доклад был представлен штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По прогнозу специалистов, к 2050 году численность населения увеличится на 2 млрд.

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 65 лет в 1994 году до 72 в текущем. Говорит Москва

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