Численность населения Земли выросла до 7 млрд 700 млн человек

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Численность населения Земли достигла 7 млрд 700 млн человек. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН.

Рост численности населения планеты сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости и стремительной урбанизацией.



Доклад был представлен штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По прогнозу специалистов, к 2050 году численность населения увеличится на 2 млрд.



Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 65 лет в 1994 году до 72 в текущем. Говорит Москва

