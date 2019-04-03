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WSJ: Пилоты эфиопского "Боинга" отключили систему MCAS, но это не помогло

08:40 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты эфиопского авиалайнера Boeing 737 MAX 8, потерпевшего катастрофу в марте, после возникновения неполадок во время полета следовали установленным инструкциям. Они отключили так называемую систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"), но в результате так и не смогли выровнять самолет, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на лиц, осведомленных о предварительных результатах расследования авиакатастрофы. По их данным, пилоты лайнера после возникновения проблем следовали установленным Boeing процедурам и отключили систему MCAS. Однако это не помогло выровнять воздушное судно, и им пришлось вновь активировать ее.

Как пишет издание, в Boeing ранее заявляли, что пилотам самолета удалось бы избежать падения, если бы они следовали установленным инструкциям и отключили MCAS. По данным газеты, следователи выяснили, что пилоты эфиопского Boeing 737 именно так и поступили, однако желаемого эффекта это не произвело.

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