0
0
0
НОВОСТИ

Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта

16:00 03.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Госдума отклонила законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот в России этилового спирта и алкогольной продукции с ее содержанием, передает корреспондент «Росбалта»

С инициативой выступили депутаты из фракции КПРФ, которые предложили ввести монополию уже с 1 января 2020 года. Они аргументировали такую необходимость в том числе борьбой с нелегальным рынком спиртного. Однако в комитете Госдумы по экономполитике заявили, что введение монополии не решит эту проблему.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 03.04.2019
МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию
0
48
15:32 03.04.2019
Мандат Столтенберга продлили, чтобы не дать Трампу навязать НАТО преемника - Times
0
120
15:12 03.04.2019
В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании
0
143
15:00 03.04.2019
Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосования - Памфилова
0
150
14:33 03.04.2019
Актер Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни
0
212
14:12 03.04.2019
С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены
0
187
14:00 03.04.2019
Сельские жители в России живут на 2 года меньше городских
0
196
13:32 03.04.2019
Федеральная палата адвокатов выступила против предоставления СКР права на проведение судебной экспертизы - СМИ
0
234
13:20 03.04.2019
Песков сообщил о подготовке встречи Путина с президентом Эстонии
0
262
13:05 03.04.2019
В Кремле прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
0
376

Возврат к списку