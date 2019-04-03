Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта

16:00 Источник: РОСБАЛТ

Госдума отклонила законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот в России этилового спирта и алкогольной продукции с ее содержанием, передает корреспондент «Росбалта».

С инициативой выступили депутаты из фракции КПРФ, которые предложили ввести монополию уже с 1 января 2020 года. Они аргументировали такую необходимость в том числе борьбой с нелегальным рынком спиртного. Однако в комитете Госдумы по экономполитике заявили, что введение монополии не решит эту проблему.

