РФ примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов - Шаманов
16:32 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет необходимые меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов и в акватории Черного моря. Об этом заявил в среду журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, комментируя планы альянса обеспечивать безопасный проход судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.
"Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые пожелают порисоваться у российских берегов в акватории Черного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
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