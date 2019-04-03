РФ примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов - Шаманов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия примет необходимые меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов и в акватории Черного моря. Об этом заявил в среду журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, комментируя планы альянса обеспечивать безопасный проход судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

"Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые пожелают порисоваться у российских берегов в акватории Черного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

