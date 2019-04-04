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В Минске рабочие демонтируют кресты, установленные в память о жертвах сталинских репрессий - СМИ

14:12 04.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Минске у мемориала в Куропатах рабочие демонтируют кресты, установленные в память о жертвах сталинских репрессий

Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», все подъезды к мемориалу заблокированы. Уничтожены уже около сотни крестов, в первую очередь – те, что видны с правительственной трассы, по которой каждый день ездит президент Лукашенко. Люди в штатском, а также ОМОНовцы задержали активистов, которые пытались записать на видео уничтожение мемориала.

Месяц назад Александр Лукашенко заявил, что «Куропаты приведут в порядок». Он также сказал, что белые кресты ему не нравятся. «Это демонстрация, а я против такой демонстрации». Ранее Лукашенко также говорил: «какая разница, кто и кого там расстреливал?».  Эхо Москвы

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