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ПФР назвал сроки перехода на электронный аналог СНИЛС

12:00 05.04.2019 Источник: RNS

Переход на электронный аналог свидетельства обязательного пенсионного страхования с указанием номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) произойдет в течение трех месяцев, следует из сообщения на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР отмечает, что после внесенных в законодательство поправок информация о СНИЛСе гражданин сможет получить в виде электронного или бумажного уведомления. При этом все ранее выданные в виде пластиковых карт свидетельства продолжат действовать. Таким образам, людям не надо будет обращаться в ПФР за обменом документов. RNS

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