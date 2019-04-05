ПФР назвал сроки перехода на электронный аналог СНИЛС

12:00 Источник: RNS

Переход на электронный аналог свидетельства обязательного пенсионного страхования с указанием номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) произойдет в течение трех месяцев, следует из сообщения на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР отмечает, что после внесенных в законодательство поправок информация о СНИЛСе гражданин сможет получить в виде электронного или бумажного уведомления. При этом все ранее выданные в виде пластиковых карт свидетельства продолжат действовать. Таким образам, людям не надо будет обращаться в ПФР за обменом документов. RNS

