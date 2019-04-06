Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть
08:40 06.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Минск уведомил «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Как сообщил журналистам глава компании Николай Токарев, ставки вырастут на 23%.
«Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения»,— подчеркнул господин Токарев. Он добавил, что обсуждения пройдут в правительстве. Коммерсантъ
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