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НОВОСТИ

Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть

08:40 06.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Минск уведомил «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Как сообщил журналистам глава компании Николай Токарев, ставки вырастут на 23%.

«Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения»,— подчеркнул господин Токарев. Он добавил, что обсуждения пройдут в правительстве.  Коммерсантъ

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