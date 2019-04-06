Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть

08:40 Источник: Коммерсант.ru

Минск уведомил «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Как сообщил журналистам глава компании Николай Токарев, ставки вырастут на 23%.

«Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения»,— подчеркнул господин Токарев. Он добавил, что обсуждения пройдут в правительстве. Коммерсантъ

