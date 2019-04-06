Любые изменения Конституции должны проходить предварительные обсуждения - Медведев

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в Конституции России не могут затрагивать фундаментальных положений политической системы страны и в любом случае должны обязательно предварительно обсуждаться на уровне экспертов и в структурах власти. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Основной закон.

"Любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти", - убежден он. "Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике", - подчеркнул премьер.

