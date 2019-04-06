Любые изменения Конституции должны проходить предварительные обсуждения - Медведев
19:00 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменения в Конституции России не могут затрагивать фундаментальных положений политической системы страны и в любом случае должны обязательно предварительно обсуждаться на уровне экспертов и в структурах власти. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Основной закон.
"Любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти", - убежден он. "Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике", - подчеркнул премьер.
НОВОСТИ
- 19:30 06.04.2019
- С-400 защитят не только Турцию, но также ЕС и НАТО - пресс-секретарь партии Эрдогана
- 18:30 06.04.2019
- Япония подняла истребители на перехват российского противолодочного самолета
- 18:00 06.04.2019
- Лукашенко наградил орденом Валентину Матвиенко
- 17:30 06.04.2019
- США намерены признать "Корпус стражей исламской революции" террористической организацией - WSJ
- 17:00 06.04.2019
- Словацкий парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов - СМИ
- 16:00 06.04.2019
- Росфинмониторинг предложил приостанавливать подозрительные банковские операции на 10 дней
- 15:00 06.04.2019
- Меркель "доверительно" пообщалась с Обамой
- 14:00 06.04.2019
- Алжирцы требуют ухода политической элиты, связанной с Бутефликой
- 13:00 06.04.2019
- В Великобритании начали выдавать паспорта без упоминания ЕС на обложке
- 12:48 06.04.2019
- В Очаково-Матвеевском по просьбам жителей построят два детсада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать