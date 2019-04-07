Зеленский заявил, что первым делом займется прекращением огня на востоке страны

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. Об этом в воскресенье он сказал в интервью на телеканале "Украина".

"Для первого этапа - это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро [с новостей о том,] сколько наших ребят погибло на Востоке", - заявил он.