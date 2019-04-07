0
0
115
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что первым делом займется прекращением огня на востоке страны

20:15 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. Об этом в воскресенье он сказал в интервью на телеканале "Украина".

"Для первого этапа - это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро [с новостей о том,] сколько наших ребят погибло на Востоке", - заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:55 07.04.2019
Порошенко пожелал сдать обязательный тест на наркотики экспертам ВАДА
0
153
19:20 07.04.2019
Генсек СЕ назвал два события, которые могут потрясти Европу
0
233
18:24 07.04.2019
Между станциями метро "Парк культуры" и "Комсомольская" восстановили движение
0
240
18:05 07.04.2019
В Андаманском море США и Таиланд учатся бороться с вражескими подлодками
0
251
16:16 07.04.2019
ЦИК Украины огласил официальные итоги выборов президента и назначил второй тур
0
359
15:04 07.04.2019
Американские военные будут наблюдать за ситуацией в Ливии "со стороны"
0
409
14:53 07.04.2019
Дату начала геноцида тутси в Руанде во Франции предложено сделать памятной
0
398
14:35 07.04.2019
Австрия намерена продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией
0
447
13:17 07.04.2019
СМИ: В Пентагоне говорят, что не знают ничего о подсчете пакистанских истребителей
0
504
13:06 07.04.2019
Новую школу построят в московском районе Ивановском по просьбам жителей
0
447

Возврат к списку