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Попавших в ДТП водителей-новичков возможно будут отправлять на переобучение

15:12 08.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Водителей-новичков, которые попали в ДТП в первые два года водительского стажа, может ждать переобучение, — заявил представитель ГИБДД полковник Николай Гиляков. За чей счет это будет происходить, он не уточнил.

При этом Гиляков подчеркнул, что этот вопрос еще прорабатывается, никаких нормативно-правовых актов на этот счет пока нет.  Эхо Москвы

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