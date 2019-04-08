Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным "с глазу на глаз" двусторонние и международные темы
17:00 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - на встрече в Кремле с глазу на глаз обсудили двусторонние и международные вопросы.
"Мы имели возможность [ранее в понедельник] с глазу на глаз обсудить и двусторонние вопросы, и региональные, а также международные. В это время наши министры смогли пообщаться со своими коллегами. Сейчас мы должны вместе общую оценку сделать", - сказал Эрдоган на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня после двусторонней встречи с российским лидером.
Президент Турции пообещал делать все возможно для достижения целей двустороннего сотрудничества в разных сферах. Основной задачей Эрдоган назвал доведение товарооборота РФ и Турции до уровня 100 млрд долларов, отметив, что сейчас этот показатель составляет 26 млрд долларов.
Турецкий лидер напомнил также о рекордном числе российских туристов, посетивших Турцию в 2018 году - 6 млн человек.
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