Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей

10:32 Источник: Эхо Москвы

Пётр Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей и деловых партнёров. Пока ещё действующий президент признал, что у него были ошибки в кадровой политике, однако фамилии тех, в ком он разочаровался, назвать не стал.

Ранее Порошенко обещал серьёзно омолодить команду в случае его переизбрания. Эхо Москвы