Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей
10:32 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Пётр Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей и деловых партнёров. Пока ещё действующий президент признал, что у него были ошибки в кадровой политике, однако фамилии тех, в ком он разочаровался, назвать не стал.
Ранее Порошенко обещал серьёзно омолодить команду в случае его переизбрания. Эхо Москвы
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