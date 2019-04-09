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Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей

10:32 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Пётр Порошенко пообещал не брать в новую команду близких людей и деловых партнёров. Пока ещё действующий президент признал, что у него были ошибки в кадровой политике, однако фамилии тех, в ком он разочаровался, назвать не стал. 

Ранее Порошенко обещал серьёзно омолодить команду в случае его переизбрания.  Эхо Москвы

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