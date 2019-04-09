Избыточная долговая нагрузка может стать тормозом для экономического роста РФ - Юдаева
13:05 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избыточная долговая нагрузка населения и компаний может стать тормозом для экономического роста России, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на Апрельских чтениях ВШЭ.
"Избыточная долговая нагрузка (по кредитам населению и компаниям), безусловно, выступает и тормозом для экономического роста, иногда в долгосрочном плане. Она также может приводить в том числе к социальным проблемам", - отметила Юдаева, напомнив, что ЦБ уже неоднократно применял охлаждающие меры для рынка потребительского кредитования, а также указала, что идет активная работа в сегменте кредитования застройщиков.
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