Избыточная долговая нагрузка может стать тормозом для экономического роста РФ - Юдаева

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избыточная долговая нагрузка населения и компаний может стать тормозом для экономического роста России, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на Апрельских чтениях ВШЭ.

"Избыточная долговая нагрузка (по кредитам населению и компаниям), безусловно, выступает и тормозом для экономического роста, иногда в долгосрочном плане. Она также может приводить в том числе к социальным проблемам", - отметила Юдаева, напомнив, что ЦБ уже неоднократно применял охлаждающие меры для рынка потребительского кредитования, а также указала, что идет активная работа в сегменте кредитования застройщиков.

