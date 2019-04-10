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Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

10:05 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате пострадали два человека.

"Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей", - сказал представитель МЧС. По его словам, после взрыва возник пожар на площади 30 кв. метров, открытое горение ликвидировано.

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