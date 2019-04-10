РФ запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии. Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения вступят в силу с 12 апреля.

По его словам, это связано с тем, что под видом белорусских товаров в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.



Данкверт добавил, что с 1 по 7 апреля на границе было задержано 36 машин с товарами без документов. «Фрукты пытались ввезти незаконно», — пояснил глава Россельхознадзора. Говорит Москва

