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Суд в Москве приговорил обвиняемого в госизмене сотрудника ФСБ Докучаева к 6 годам колонии

17:00 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский окружной военный суд в среду признал виновным в государственной измене оперуполномоченного Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрия Докучаева. Как сообщает корр. ТАСС из зала суда, подсудимому назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима.

"Признать Докучаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Ранее в рамках этого уголовного дела был осужден экс- начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

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