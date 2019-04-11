Лукашенко сравнил с санкциями ограничение ввоза в РФ белорусских продуктов

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко пожаловался на ограничения ввоза в Россию белорусских продуктов. Президент Белоруссии сравнил эти решения Москвы с западными санкциями.

«Последнее время я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнёр всё больше и больше вводит санкций против Белоруссии. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — сказал Лукашенко, передаёт БелТА.



Накануне Россельхознадзор сообщил, что с 12 апреля вводятся временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш. В ведомстве это объяснили опасениями, что под видом товаров из Белоруссии могут поставляться санкционные продукты. Россельхознадзор также не исключил введения запрета на ввоз белорусских шампиньонов и клубники. Говорит Москва

