Лукашенко сравнил с санкциями ограничение ввоза в РФ белорусских продуктов
12:00 11.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко пожаловался на ограничения ввоза в Россию белорусских продуктов. Президент Белоруссии сравнил эти решения Москвы с западными санкциями.
«Последнее время я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнёр всё больше и больше вводит санкций против Белоруссии. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — сказал Лукашенко, передаёт БелТА.
Накануне Россельхознадзор сообщил, что с 12 апреля вводятся временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш. В ведомстве это объяснили опасениями, что под видом товаров из Белоруссии могут поставляться санкционные продукты. Россельхознадзор также не исключил введения запрета на ввоз белорусских шампиньонов и клубники. Говорит Москва
Новости
- 13:00 11.04.2019
- ВС Италии постановил, что внешность в делах об изнасиловании не важна
- 12:58 11.04.2019
- Джулиан Ассанж задержан сотрудниками полиции в посольстве Эквадора
- 12:32 11.04.2019
- Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики
- 12:20 11.04.2019
- Госдума ввела штрафы до 80 тыс. руб. за допинг для спортсменов, тренеров и врачей
- 12:05 11.04.2019
- Почти 40% украинцев ожидают фальсификаций во втором туре выборов - опрос
- 11:32 11.04.2019
- Россия в 80% случаев использует данные зарубежных метеоспутников
- 11:20 11.04.2019
- Американский офицер объяснил, зачем США войска в Европе
- 11:05 11.04.2019
- Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского
- 11:00 11.04.2019
- Президент Судана аль-Башир ушел в отставку - Reuters
- 10:32 11.04.2019
- Небензя предложил США перестать вмешиваться в дела других стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать