ВС Италии постановил, что внешность в делах об изнасиловании не важна
13:00 11.04.2019 Источник: Lenta.ru
Верховный кассационный суд Рима постановил, что внешность жертвы совершенно не важна для вынесения приговора по делам об изнасилованиях, сообщает The Local.
Этот вопрос рассматривали из-за дела об изнасиловании, в котором насильников признали невиновными из-за «непривлекательной» и «мужественной» наружности жертвы. Такое решение вынесла коллегия из трех судей женского пола. Оправдательный приговор вызвал общественное возмущение и протесты у здания суда.
Суд, о котором идет речь, прошел в Анконе в 2017 году. Он снял обвинения с двух мужчин, ранее осужденных за изнасилование их знакомой с использованием наркотиков, подмешанных в ее напиток. Обвиняемые утверждали, что невиновны, потому что считают жертву некрасивой. В качестве аргументов они приводили ее фотографию и тот факт, что у одного из них ее номер в телефоне был записан под шуточным именем «Викинг».
Когда верховному кассационному суду стало известно, что судьи в Анконе учитывали эти аргументы при вынесении приговора, он аннулировал оправдательный приговор. Теперь мужчин ожидает новый суд. Lenta.Ru
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