Джулиан Ассанж задержан сотрудниками полиции в посольстве Эквадора
12:58 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в британской столице. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда (ВИДЕО).
"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", - говорится в сообщении Службы столичной полиции.
Ранее сообщалось, что Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. Об этом сообщил в четверг эквадорский лидер Ленин Морено.
"Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения [положений] международных конвенций", - написал он на своей странице в "Твиттере".
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