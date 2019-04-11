Джулиан Ассанж задержан сотрудниками полиции в посольстве Эквадора

12:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в британской столице. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда (ВИДЕО).

"Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом", - говорится в сообщении Службы столичной полиции.



Ранее сообщалось, что Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. Об этом сообщил в четверг эквадорский лидер Ленин Морено.

"Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения [положений] международных конвенций", - написал он на своей странице в "Твиттере".

