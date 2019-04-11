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НОВОСТИ

Порошенко рассчитывает в случае поражения на выборах стать евродепутатом

15:00 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что после поражения на выборах намерен баллотироваться в Европарламент.

"В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - сказал он в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о том, что он будет делать после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

В депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза.

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