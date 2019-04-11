Минюст США подтвердил, что Ассанж был арестован по американскому запросу на экстрадицию

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США подтверждает, что основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж был арестован по американскому запросу на экстрадицию. Об этом сообщила в четверг корр. ТАСС сотрудница пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.

"Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж был арестован в связи с предварительным запросом на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов", - сказала она.



Министерство юстиции США обвиняет Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо- британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США", - сказано в документе.