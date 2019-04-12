Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

09:05 Источник: РБК

Израильский аппарат Beresheet не сумел нормально сесть на Луну. При приближении к спутнику Земли специалисты организации Space IL несколько раз теряли с ним связь. Последний раз это произошло перед самой посадкой, после чего аппарат разбился о поверхность Луны, сообщает Jerusalem Post.

Точные причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным у Beresheet возникли проблемы с двигателем. РБК

